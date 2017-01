Deutliches Minus im Winter-Tourismus

Um fast elf Prozent ist die Zahl der Nächtigungen zu Beginn der Wintersaison zurückgegangen. Bei Gästen aller wichtigen Herkunftsländer gab es einen Rückgang. Betroffen sind davon praktisch alle Unterkunftskategorien.

Um 10,7 Prozent ging die Zahl der Nächtigungen in den Monate November und Dezember in Tirol zurück. Insgesamt waren in den beiden Monaten 4,54 Mio. Nächtigungen zu verzeichnen. Das bedeutet im Vergleich zum vergangenen Winter ein Rückgang um bzw. ein Rückgang um 545.476 Nächtigungen bzw. 10,7 Prozent.

Um 10,8 Prozent ging die Zahl der Nächtigungen der Gäste aus Deutschland zurück. 31,9 Prozent geringer war die Zahl der Nächtigungen der Gäste aus den Niederländern. Auch bei Schweizern, Engländern und Italienern war im Dezember ein deutliches Nächtigungs-Minus zu verzeichnen. Zuwächse gab es dagegen bei Gästen aus Tschechien, Frankreich, China und den USA. Sie konnten den Rückgang bei anderen Herkunftsländern aber bei weitem nicht ausgleichen.

ORF

Rückgang in allen Nächtigungs-Kategorien

Betroffen vom Nächtigungsminus waren alle Hotelkategorien, sowie Vermieter von Ferienwohnungen und Privatzimmern. Unter den großen Tourismusverbänden blieb nur Innsbruck mit seinen Feriendörfern von der Entwicklung verschont, hier konnten die Nächtigungen heuer zu Saisonbeginn konstant gehalten werden.