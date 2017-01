Drei Schwerverletzte bei Frontalcrash

Samstagfrüh ereignete sich in Osttirol bei St. Johann ein schwerer Unfall. Zwei Fahrzeuge aus Deutschland waren darin verwickelt. Fünf Personen wurde verletzt, drei davon schwer.

Gegen 10.00 Uhr war ein deutsches Ehepaar auf der Defereggentalstraße (L25) im Gemeindegebiet von St. Jakob i. Def. unterwegs zum Skifahren. In einer Rechtskurve schlitterte der Pkw auf der vereisten Straße auf die linke Fahrbahnseite und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen ebenfalls aus Deutschland, die auf ihrer Heimreise waren.

Brunner Image

Die Straßen waren zwar gesalzen aber bei minus 18 Grad waren sie dennoch spiegelglatt. Die Schwarzach in der Nähe hat offenbar dazu geführt, dass sich Eis auf der Fahrbahn gebildet hat.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Fünf der insgesamt sechs Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Sie wurden mit den Hubschraubern ins Bezirks-Krankenhaus Lienz geflogen. Im Einsatz standen elf Sanitäter des Roten Kreuzes Osttirols, 23 Männer der Feuerwehr St. Jakob i. Def., sowie die Polizei Matrei i. O. und zwei Notarzthubschrauber - Martin 4 und Christophorus 7. Zur Unfallaufnahme aus der Luft wurde auch der Polizeihubschrauber Libelle hinzugezogen.

Der Verkehr musst auf der Defereggentalstraße für zwei Stunden umgeleitet werden. An beiden Autos entstand Totalschaden.