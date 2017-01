Deutscher stirbt unter Lawine in Sölden

In Sölden hat sich im Bereich des Rotkogeljochs am Donnerstagvormittag ein Schneebrett gelöst. Ein 59-jähriger Deutscher wurde laut Polizei 3,5 Meter tief verschüttet. Trotz rascher Suche der Einsatzkräfte überlebte der Mann nicht.

Die laut Alpinpolizei trockene Schneebrettlawine dürfte gegen 11.10 Uhr im freien Skiraum nur wenige hundert Meter oberhalb der Rotkogelhütte abgegangen sein.

Schneebrett selbst ausgelöst

Zwei Stunden lang waren Bergretter samt Suchhunden, Alpinpolizei, Mitarbeiter der Bergbahnen und zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Verschüttete konnte aufgrund seines Lawinenortungsgerätes schnell gefunden werden, so die Polizei. Doch ihm konnte nicht mehr geholfen werden.

Der verschüttete Deutsche war laut Polizei Richtung Rotkogel alleine unterwegs. Er habe zunächst seine Tourenski geschultert und sei zu Fuß aufgestiegen. Dann sei er auf Tourenskiern weitergegangen. Als die riesige Lawine abging, schlugen unbeteiligte Wintersportler Alarm. der Deutsche dürfte das Schneebrett selbst ausgelöst haben. Er wurde von Angehörigen identifiziert.

Lawinengefahr „erheblich“

Die Lawinengefahr in Tirol wurde von den Experten des Landes am Donnerstag oberhalb der Waldgrenze verbreitet als „erheblich“, also auf Stufe drei der fünfteiligen Gefahrenskala, eingestuft. Darunter sei diese häufig mäßig, teilweise auch gering, hieß es. Die Hauptgefahr ging von einem Altschneeproblem aus.

Verschütteter am Sonntag

Bei einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet von Westendorf wurden am Sonntagvormittag sechs Personen teilverschüttet. Ein 19-Jähriger wurde vollständig verschüttet, konnte aber nach 30 Minuten von einem Schäferhund aufgespürt werden - mehr dazu in Skifahrer lebend aus Lawine geborgen.

