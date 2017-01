Sebastian Krieger im Austropophimmel

In den Augen des Schwazers Sebastian Krieger hat der klassische Austropop nicht ausgedient. Der 20-Jährige ist den Legenden Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer auf der Spur und lässt sich von „Slow down“-Andy Baum produzieren.

Kriegers Gitarrenmusik erweiterte der smarte Jungmusiker außerdem als einst jüngster Schüler von „Mr. Fingerpicking“ Peter Ratzenbeck.

Artist Backoffice

Sendungshinweis „Tirol am Beat“, 19.1., 19.00 - 20.00 Uhr, Wiederholung: 22.1., 18.00 - 19.00 Uhr, und als Podcast zum Nachhören

Erstes Album soll noch 2017 erscheinen

Für seinen Besuch im „Tirol am Beat“-Studio hat Sebastian Krieger auch gleich seinen überaus prominenten Produzenten mitgebracht: 80er Jahre-Musiklegende Andy Baum („Slow Down“, „Still Remember Yvonne“) kümmert sich um den jungen Schwazer. Zu hören ist das Gespräch mit den beiden diese Woche in „Tirol am Beat“.

Tim Wilhelm

Mit 15 gründete Sebastian Krieger gemeinsam mit Freunden die Coverband „Passé“ und galt dort natürlich sofort als der „Austropopexperte“. Jetzt wagt Krieger mit eigenen Songs die ersten Schritte ins richtige Musikbusiness. Im Oktober ist eine erste limitierte CD-Sonder-Edition mit drei Titeln erschienen, die erste Single „G’sicht in der Sunn“ läuft bereits in einigen Radiostationen, auch in Radio Tirol, die zweite Single „Traumtänzer“ folgt nächste Woche und im März geht’s wieder ins Studio. Das erste ganze Album soll - wenn alles klappt - noch heuer erscheinen.

Bühne für junge Musiker und alte Helden

„Tirol am Beat“ wird wöchentlich am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr mit Wiederholung am Sonntag von 18 bis 19 Uhr in ORF-Radio Tirol gesendet und ist Forum und Anlaufstelle für alle Tiroler Musikerinnen und Musiker abseits von Volks- und Blasmusik, ein Magazin für Tiroler Rock, Pop, Blues, Jazz, Liedermacher etc….

Link: