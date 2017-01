Immer mehr Camper kommen auch im Winter

Camping in Tirol wird zunehmend zum Ganzjahresangebot. Von den rund 100 Campingplätzen in Tirol hat gut ein Drittel auch über die Wintermonate geöffnet und die Gästezahlen steigen. Vor allem auch deshalb, weil man zunehmend auch auf Glamping setzt.

Ein echter Camper liebt die Freiheit. Er steht auf, wann er will, isst wann er will und gestaltet sich seinen Urlaub genau so wie er will - und das auch immer häufiger im Winter, wie aktuelle Zahlen belegen. In den rund 40 Campingplätzen in Tirol, die mittlerweile auch im Winter geöffnet haben, wurden in der vergangenen Saison 318.000 Nächtigungen gezählt. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Prozent.

Eurocamp Kössen

Zunehmende Nachfrage nach Glamping

Glamping steht für glamouröses Camping, liegt absolut im Trend und spricht vor allem Gäste an, die auf die Freiheiten des Camping stehen gleichzeitig aber auf keinen Luxus verzichten wollen. Immer mehr Campingplätze bieten in Form von Chalets oder luxuriösen Lodges diesen Gästeschichten eine Alternative an. Liegen die Campingplätze dann noch nahe an einem Skigebiet oder in der Nähe anderer Freizeiteinrichtungen, ist das ein zusätzlicher Anreiz für einen Camping- oder Glampingurlaub im Winter.

Je mehr Wellness, desto höher die Nachfrage

Christoph Stöckl vom Eurocamp in Kössen beispielsweise sieht noch viel Potential im Wintercamping. Weil der Gast verwöhnt werden will, brauche es dazu einen sukzessiven Ausbau vor allem der Wellnessangebote, glaubt er. Denn eine Sauna, ein Whirlpool oder gar ein Hallenbad direkt am Campingplatz würden zusätzliche Gäste anziehen. Bernhard Brand vom Tirolcamp in der Leutasch nahe Seefeld kann dies bestätigen. 2015 wurde das Angebot um Blockhütten im Tiroler Stil erweitert. Die Nachfrage im Winter steige sukzessive so Brand, der auf seinem Campingplatz seinen Gästen auch ein Hallenbad anbieten kann.

Camping de Luxe Leutasch

Sechs Campingplätze unter den Top 100

Dass Tirol das ganze Jahr über ein beliebtes Ziel für Camper ist, zeigt ebenfalls die Statistik. 1,5 Millionen Nächtigungen wurden im vergangenen Jahr gezählt. Die Campinplätze punkten dabei häufig mit den hohen Qualitätsstandards, wie auch der größte europäische Campingführer feststellt. Unter den Top 100 Campingadressen in ganz Europa liegen beachtliche sechs in Tirol.