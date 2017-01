Gute Deutsch-Angebote für Asylwerber

Tirol bietet offensichtlich ein sehr gutes Deutschkurs-Angebot für Asylsuchende an. Nach einer Studie von SOS Mitmensch liegt Tirol im Bundesländervergleich auf dem ersten Platz.

Das Erlernen der deutschen Sprache ist für Asylsuchende sowohl für eine rasche Integration als auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt wichtig. Laut einer Studie von SOS Mitmensch hat Tirol im österreichweiten Gesamtranking beim Kurs-Angebot am besten abgeschnitten.

Über 80 Prozent lernen Deutsch in Kursen

82,5 Prozent der Asylsuchenden werden in Tirol mit Deutschkursen versorgt, 78 Prozent der minderjährigen Asylwerber sind in Pflichtschulen oder anderen Bildungsmaßnahmen untergebracht. Außerdem werden an großen Standorten nicht nur Anfängerkurse angeboten, sondern auch höhere Kursniveaus. Bis auf wenige Ausnahmen gebe es keine Wartezeiten für die Deutschkurse, heißt es.

Kritik an geringer Stundenanzahl

SOS Mitmensch bemängelt allerdings die geringe Intensität der Kurse, mit nur drei bis vier Stunden pro Woche. Damit seien kaum rasche Fortschritte zu erzielen, heißt es. Das Land fördert allerdings neben den hauptamtlichen Kursen auch eine ehrenamtliche Sprachbegleitung. Das sei ein Schlüssel zum Erfolg beim Deutschlernen, sagt die zuständige Landesrätin Christine Baur (Grüne).

Link: