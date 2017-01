FPÖ-Pressesprecher nach Interview abberufen

Das Interview des Tiroler FPÖ-Funktionärs Johann Überbacher mit einem russischen TV-Sender hat am Mittwoch Konsequenzen nach sich gezogen. Überbacher wurde vom Tiroler Parteichef von seinem Posten als FPÖ-Pressesprecher abgezogen.

Das Interview Johann Überbachers mit dem russischen Sender Russia Today hatte österreichweit für Reaktionen gesorgt - mehr dazu in Interview in russischem TV: Kritik an FPÖler. Überbachers Englischkenntnisse führten zu hämischen Kommentaren. Seine Aussagen zur Flüchtlingssituation und zu sexuellen Übergriffen in der Innsbrucker Silvesternacht hatten andere Politiker auf den Plan gerufen, die Schaden für den Tiroler Tourismus geortet hatten.

Abwerzger: „Umstrukturierungen sowieso geplant“

Jetzt ist Überbacher als Pressesprecher der FPÖ Tirol abgelöst worden. Künftig soll der Reuttener Bezirksparteiobmann Fabian Falch den Job übernehmen. Landesparteichef Markus Abwerzger (FPÖ) sagte am Mittwoch, Überbacher habe mit dem Interview seine Kompetenzen überschritten und sehe das auch ein. Man habe aber ohnehin vor den Landtagswahlen personelle Umstrukturierungen geplant. Überbacher bleibt weiterhin Direktor des FPÖ-Landtagsklubs.

