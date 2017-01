Töchterle wird Chefvermarkter Tirols

Der ehemalige Rektor der Universität Innsbruck und Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle wird einen neuen Spitzenjob als Chefvermarkter Tirols bekommen. Details will die Landesregierung am Donnerstag bekanntgeben.

Welche Kompetenzen Töchterle künftig haben wird, will die Landesregierung nach ihrer zweitägigen Klausur in Absam bekanntgeben. Der Pressesprecher von Landeshauptmann Günter Platter (ÖVP) bestätigte aber schon am Mittwoch, dass Töchterle eine Spitzenfunktion übernehmen soll.

„Tirol Haus“ als neues Arbeitsfeld

Die Wirkungsstätte Töchterles soll das geplante „Tirol Haus“ sein, das als gemeinsames Dach von Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing gedacht ist - mehr dazu in Stadt und Land planen großen Gebäude-Deal. Die Chefs dieser drei Vermarktungssäulen wurden erst vor kurzem in ihren Ämtern bestätigt.

Inwieweit Töchterle über den diesen dreien, dem Chef der Tirol Werbung, Josef Margreiter, dem Chef der Agrarmarketing, Wendelin Juen und dem Leiter der Standortagentur, Harald Gohm, stehen wird, ist nicht klar. Denkbar ist eine Art Aufsichtsratsfunktion, in der Töchterle strategische Aufgaben wahrnimmt. Dass er sich in das operative Tagesgeschäft der Tirol Werbung oder des Agrarmarktings einbringen wird, gilt eher als unwahrscheinlich.