Bewaffneter Banküberfall in Innsbruck

Am Mittwoch um 8.20 Uhr ist am Fürstenweg in Innsbruck eine Filiale der Raiffeisenbank überfallen worden. Die Polizei sucht nun zwei Täter. Einer soll bewaffnet sein. Eine Bankangestellte wurde zudem tätlich angegriffen.

Bei den Bankräubern soll es sich um zwei Verdächtige mit „osteuropäischem Aussehen“ handeln. Einer der beiden Männer soll mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet gewesen sein. Die Täter konnten mit einer Beute in unbekannter Höhe flüchten.

Polizei

Bankmitarbeiter bedroht

Laut einer Sprecherin der Raiffeisenbank bedrohten die Räuber zwei Mitarbeiter am Schalter mit einer Faustfeuerwaffe. Ein Bankangestellter sei tätlich angegriffen worden und habe einen Schlag mit der Hand auf den Kopf bekommen. Eine Kundin, die sich zur Tatzeit im Schalterraum befand, stehe nach wie vor unter Schock und werde, wie die beiden betroffenen Bankmitarbeiter, von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es in einer Aussendung. Zum Zeitpunkt des Überfalls haben sich laut Polizei sieben bis acht Personen in der Bank aufgehalten.

Polizei

zeitungsfoto.at

Täterbeschreibung

Die Täter sollen laut Polizei etwa 1,70 m groß sein. Einer trug schwarze Oberbekleidung und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Der zweite trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze. Sein Gesicht war mit einem Schal maskiert und er trug einen Regenschirm.