Frau in Einkaufszentrum sexuell belästigt

Eine 62-jährige Frau ist am Samstag in einem Innsbrucker Einkaufszentrum sexuell belästigt worden. Die Frau wurde von drei Nordafrikanern bedrängt und vulgär beschimpft. Ein Verdächtiger konnte ausgeforscht werden.

Die 62-jährige Frau war gegen 15.00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Museumstraße in Innsbruck, als sie zuerst von einem Mann am Mantel gezogen und verfolgt wurde. Wenig später kamen zwei weitere Männer hinzu und umzingelten die Frau. Einer der Männer - offenbar ein 20-jähriger marokkanischer Asylwerber - beschimpfte die Frau vulgär und drohte ihr mit sexuellen Handlungen.

Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Daraufhin flüchtete die Frau in die Tiefgarage und sperrte sich in ihrem Auto ein. Von dort aus verständigte sie die Polizei. Weil sie die Männer genau beschreiben konnte, wurde der 20-jährige Marokkaner wenig später von der Polizei angehalten und vorübergehend festgenommen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Verdächtige bestreitet alle Vorwürfe. Die Suche nach den beiden anderen Verdächtigen läut noch.

Das Kriminalreferat prüft auch einen möglichen Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Innsbruck.

Die Polizei empfiehlt in derartigen Situationen, lautstark auf sich aufmerksam zu machen und andere Personen um Hilfe zu bitten. Auch Taschenalarme wären in solchen Situationen oft hilfreich.