Junger Mann tot in Bachbett gefunden

In Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ist Freitagfrüh ein 25-jähriger Mann tot in einem Bachbett gefunden worden. Die Unglücksursache ist noch völlig unklar.

Der 25-jährige Einheimische verbrachte den Abend zuvor am Jungbauernball im Freizeitzentrum Neustift. Zwischen 4.00 und 5.00 Uhr Früh wurde er dann zuletzt in einem Lokal in Neustift gesehen. Warum der junge Mann dann in Richtung des Bachertalbaches ging, ist unklar, zumal der Bach nicht direkt auf seinem Nachhauseweg liegt. Zudem führt neben dem Bach kein Weg.

Zeitungsfoto.at

Obduktion angeordnet

Am Freitag kurz nach 7.30 Uhr Früh sah ein Angestellter der Gletscherbahn auf dem Weg zur Arbeit den leblosen Körper im Bach liegen. Die Umstände des Todes sind völlig unklar. Derzeit ermittelt die Polizei. Zudem wurde eine Obduktion angeordnet. Auch davon erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Unfallhergang.