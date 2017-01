Bergiselspringen: Öffis empfohlen

Um 14.00 Uhr beginnt das traditionelle Bergiselspringen in Innsbruck. Es werden rund 18.000 bis 20.000 Zuschauer erwartet. Polizei und Veranstalter bitten die Gäste öffentlich anzureisen. Parkplätze rund um den Bergisel sind nämlich Mangelware.

Von 8.00 bis 18.00 Uhr wird die B 182 Brennerstraße zwischen Innsbruck-Süd und Bergisel wegen der Vierschanzentournee als Einbahn geführt. Sie können hier nur Richtung Italien fahren, bzw. Richtung Natters und Mutters. Ausweichen können sie über die A13 Brennerautobahn.

Leichtere Anreise mit den Öffis

Parkplätze rund um das Bergiselstadion sind grundsätzlich rar. Vom Innsbrucker Hauptbahnhof gibt es Shuttelbusse der IVB bis zum Bergisel.

Parkmöglichkeiten finden Sie:

- beim Olympia-Eisstadion (liegt direkt am Südring / kostenpflichtig) von hier gibt es einen Shuttleservice zur Schanze

- beim Veranstaltungszentrum Hafen (am Ende des Innrains)

- beim Gewerbepark Mutters

- entlang der B 182 Brennerstraße

Von den jeweiligen Parkplätzen können Sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das Veranstaltungsticket gilt am Veranstaltungstag als IVB-Ticket. Der Aufstieg von der Basilika Wilten bzw. von der Endstation der Straßenbahnlinie 1 zum Stadion beträgt ca. zehn Minuten. Außerdem fahren mehr Straßenbahnen der Linie 1 vor und nach der Veranstaltung. Sie können auch vom Innsbrucker Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie STB (Stubaital) bis zum Sonnenburgerhof fahren. Von dort geht es über den Andreas-Hofer-Weg fast eben bis zum Stadion.

Sicherheit wird groß geschrieben

Neben 40 Ordnern sind 160 Securities und auch die Polizei im Einsatz, so Chef des Organisationskomitees Alfons Schranz - mehr dazu in Große Sicherheitsvorkehrungen am Bergisel.

Link: