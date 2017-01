Festnahme nach fataler Terrorverdächtigung

Weil er einen Syrer verleumdet hat, indem er ihm die Mitgliedschaft bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und die Planung eines Terroranschlages vorgeworfen hat, ist ein 61-Jähriger jetzt in Rumänien festgenommen worden. Noch ist unklar, ob er nach Österreich ausgeliefert wird.

Der 61-jährige in Innsbruck lebende österreichische Staatsbürger erhob in einer anonymen E-Mail an das Innenministerium den Vorwurf, der 29-jährige Syrer sei IS-Terrorist und Kommandant einer IS-Zelle und plane in Innsbruck einen Anschlag. Damit löste er im November einen Großeinsatz mit mehreren Streifenwagen, Cobra und Beamten des Verfassungsschutzes aus. Der 29-jährige Syrer wurde in der Meinhardstraße in Innsbruck festgenommen.

Einen Tag später stellte sich heraus, dass der 61-Jährige das Mail aus Eifersucht geschrieben hatte. Er wollte verhindern, dass seine 51-jährige Freundin den Syrer zu einer Veranstaltung begleitet – mehr dazu in Terrorverdacht war Verleumdung.

Auslieferung derzeit ungewiss

Zwei Tage vor Silvester wurde der Mann in Rumänien festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen Auslieferungsantrag gestellt. Wann der 61-jährige nach Österreich ausgeliefert wird, steht noch nicht fest.