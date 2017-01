Wanderer auf vereister Stelle tödlich abgestürzt

In Sölden ist Sonntagvormittag ein Wanderer an einer vereisten Stelle ausgerutscht und dann 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Er hat den Unfall nicht überlebt. Eine Begleiterin erlitt schwere Verletzungen.

Eine neunköpfige Urlaubergruppe hat Silvester im Winterraum auf dem Hochjoch-Hospiz in den Ötztaler Alpen im Gemeindegebiet von Vent auf 2.413 Metern Höhe verbracht. Sonntagvormittag machten sich vier Personen in Richtung Rofenhöfe auf den Weg. Laut Polizei war die Gruppe gut ausgerüstet.

zeitungsfoto.at

Auf einem vereisten Teil des Weges rutschte dann ein zwischen 20 bis 30 Jahre alter Deutscher aus, mit ihm eine Begleiterin. Beide stürzten rund 100 Meter in die Tiefe. Der Mann erlag sofort seinen schweren Verletzungen. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber geborgen und mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.