Mit Enkel beim Eislaufen eingebrochen

Am Freitag ist ein Einheimischer beim Eislaufen am Thiersee mit seinem dreijährigen Enkelkind eingebrochen. Die beiden wurden mit einer Rodel und einer Leiter aus dem hüfthohen Wasser gerettet. Unter der Einbruchstelle befand sich der Zufluss eines Baches.

Es war eine vermutlich nicht ganz ungefährliche Situation. Der 58-Jährige fuhr am Thiersee mit seinem dreijährigen Enkel, als dieser seine Mutter am Ufer des Sees sah und zu ihr wollte. Die beiden überquerten dabei einen Bereich mit sehr dünner Eisdecke, weil sich darunter ein Zufluss befand. Der Mann übersah die Gefahrenstelle und brach mit dem Kind in den Thiersee ein.

ZOOM Tirol

Geistesgegenwärtig hob der Mann den Buben in die Höhe, damit er nicht unterging. Einige Bekannte, die den Vorfall beobachtet hatten, holten eine Rodel und eine Leiter. Sie konnten die beiden bergen und wieder sicher an das Ufer holen. Nach der Erstversorgung wurden sie mit Unterkühlungen in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.