Tankstellenüberfall: Verdächtiger ausgeforscht

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Innsbruck Mitte November hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Der 30-jährige österreichische Staatsbürger sei dringend tatverdächtig, teilte die Exekutive am Dienstag mit.

Intensive Ermittlungen und Spurenauswertungen hätten zu dem Mann geführt, hieß es. Der 30-Jährige habe sich bereits geständig gezeigt. Als Motiv gab er Geldnöte an.

Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt. Bei ihm wurden zudem diverse Raubutensilien wie etwa die Tatkleidung sichergestellt.

Polizei

Beute war niedriger dreistelliger Betrag

Der Überfall wurde am 17. November gegen 20.30 Uhr verübt. Der mit einer Sturmhaube vermummte und mit einer silbernen Pistolenattrappe bewaffnete Täter nötigte eine Angestellte mit den Worten „Geld - Ich will nur das Geld“ zur Herausgabe von Bargeld. Die Frau gab dem Mann daraufhin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Daraufhin flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos - mehr dazu in Tankstelle in Innsbruck überfallen .