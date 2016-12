Innsbruck: Nach Überfällen U-Haft verhängt

Weiter kein Geständnis des tatverdächtigen 25-jährigen Kroaten gibt es nach den Überfällen auf drei Frauen in Innsbruck. Das Landesgericht Innsbruck verhängte Samstagvormittag die Untersuchungshaft über den Kroaten.

Die Justiz geht in den zeitlich gesehen letzten beiden Fällen von versuchtem Mord aus. Die Ausweitung der Verdachtsmomente, so der Sprecher der Staatsanwalt, Hansjörg Mayr, würden sich mit der Zielstrebigkeit der Straftaten begründen. Im dritten Fall sei das Gericht hingegen von einem „einfachen Verdacht“ ausgegangen.

Zwei der drei Frauen befanden sich am Freitag nach wie vor in stationärer Behandlung in der Klinik. Sie konnten laut LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund noch nicht befragt werden. Dies werde wahrscheinlich erst nach den Weihnachtsfeiertagen möglich sein, erklärte Hundertpfund. Die Auswertung der DNA-Spuren, die in den Fluchtfahrzeugen gefunden worden waren, werde noch „ein bis zwei Wochen“ dauern.

Noch Unklarheiten für Ermittler

Aufgrund des ähnlichen Tathergangs und der massiven Gewaltanwendung könnten die drei Fälle laut den Ermittlern zusammenhängen. Bis dato gebe es aber noch keinen Beweis dafür, betonte Hundertpfund. Eine eindeutige Identifizierung des Festgenommenen sei auch durch aufgenommene Fotos des Täters nicht möglich.

zeitungsfoto.at

In Zirl nach Verfolgungsjagd festgenommen

Am Donnerstag war eine 61-Jährige in der Tiefgarage ihres Wohnhauses von einem Mann attackiert und ihr die Handtasche geraubt worden. Der Täter war daraufhin mit dem Pkw des Opfers geflüchtet. In Zirl war der Mann nach einer Verfolgungsjagd mit einem Motorrad der Polizei schließlich gegen eine Mauer gefahren. Der Täter flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber mit Hilfe des Polizeihubschraubers ausfindig gemacht und festgenommen werden - mehr dazu in Tiefgaragenraub: Verdächtiger nicht geständig.

Einen Tag zuvor war eine 61-Jährige in einer Tiefgarage von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt worden. Ein Unfall in Hall stoppte schließlich die Entführungsfahrt. Der Täter flüchtete, ein Zeuge des Unfalls konnte jedoch noch ein Foto des Mannes machen. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb aber erfolglos - mehr dazu in Entführungsopfer soll vernommen werden.

Schwangere mehrfach gegen Kopf getreten

Der erste Überfall hatte sich am Dienstag ereignet. Eine Schwangere war von einem Unbekannten in einer Tiefgarage niedergeschlagen worden. Dieser raubte ihr dabei die Handtasche. Der Täter konnte mit einem Fahrrad flüchten. Das 34-jährige Opfer erlitt zwar Verletzungen, konnte aber noch am selben Tag die Klinik wieder verlassen mehr dazu in Räuber trat Frau mehrfach gegen Kopf.