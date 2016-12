Tiefgaragenraub: Verdächtiger nicht geständig

Nach Überfällen auf Frauen in drei Innsbrucker Tiefgaragen ist am Donnerstag ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 25-jährige Kroate zeigte sich vorerst nicht geständig, so die Polizei. Ob die drei Taten in Verbindung zueinander stehen, sei derzeit noch ungewiss.

Der letzte Überfall ereignete sich Donnerstagfrüh in einer Tiefgarage im Innsbrucker Hötting. Wie schon am Dienstag und am Mittwoch wurde eine Frau überfallen und beraubt. Der Täter, der vermummt war, flüchtete mit dem Fahrzeug des Opfers, so die Polizei bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

Mit Polizeihubschrauber verfolgt

Eine Großfahndung konnte gegen 10.00 Uhr beendet werden, nachdem der Tatverdächtige mit dem Fluchtauto in Zirl gegen eine Mauer gerast und kurz darauf festgenommen worden war. Dabei spielte die Besatzung des Polizeihubschraubers eine entscheidende Rolle. Diese entdeckten aus der Luft den geflüchteten Tatverdächtigen in einem Waldstück oberhalb von Zirl. Der Mann flüchtete daraufhin wieder zurück ins Siedlungsgebiet und wollte sich im Bereich eines Wohnhauses erneut verstecken. Dort wurde er von Polizeibeamten gestellt und festgenommen.

Die 61-jährige Frau wurde bei dem Überfall unbestimmten Grades verletzt. Sie gab an, sich an nichts erinnern zu können.

Möglicher Zusammenhang mit anderen Überfällen

Am Dienstag und Mittwoch wurden in Innsbruck ebenfalls Frauen in Tiefgaragen überfallen. Eine 34-jährige, schwangere Frau wurde am Dienstag vom unbekannten Täter mit Tritten gegen den Kopf verletzt - mehr dazu in Räuber trat Frau mehrfach gegen Kopf. Am Mittwoch wurde eine ebenfalls 61-Jährige in Innsbruck in einer Tiefgarage in ein Auto gezerrt und entführt. Nach einem Verkehrsunfall in Hall flüchtete der Täter zu Fuß und ließ die verletzte Frau zurück. Möglicherweise handelt es sich beim Opfer um die Tochter des verstorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm - mehr dazu in Entführungsopfer soll vernommen werden. Im Auto des Opfers wurde zudem ein toter Hund, ein Dackel, von der Polizei entdeckt. Die Umstände sind auch hier vorerst noch unklar. Ob die Frauen von demselben Täter überfallen wurden, konnte noch nicht geklärt werden, so die Polizei.