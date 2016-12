Berlin-Anschlag: Platter für mehr Kontrollen

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will angesichts des Anschlags in Berlin die Kontrollen im Grenzraum intensivieren. Das Grenzmanagement am Brenner solle vorerst aber nicht hochgefahren werden, so Platter am Dienstag.

Er stehe bezüglich der Grenzkontrollen in ständigem Kontakt mit Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), sagte Platter. In einer guten Kooperation zwischen Ministerium, Polizei und Land Tirol werde im Grenzraum „alles unternommen“, trotzdem könne aber „niemals alles verhindert werden“, so Platter.

Bevölkerung solle sich nicht einschüchtern lassen

Platter bekundete den Angehörigen der Opfer seine Solidarität und sprach von einem „feigen und widerwärtigen“ Anschlag. Man dürfte sich jetzt aber nicht kleinkriegen lassen und seine Lebensweise ändern. „Lasst euch nicht einschüchtern“, appellierte der Landeshauptmann an die Bevölkerung.

Das wichtigste sei nun, Ängste abzubauen, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne). Aber auch durch die besten Sicherheitssysteme gebes es keine 100-prozentige Garantie, derartige Anschläge zu verhindern.

Österreichweit wurden die Sicherheitskräfte bis 9. Jänner 2017 in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt - mehr dazu in news.ORF.at