Neues Haus für behinderte Menschen

Der Behinderten-Verein Arche hat eine neue Unterkunft. Kurz vor Weihnachten kann der Verein ins neue Bischof Stecher Haus in Steinach einziehen. Das Haus ist nach einem der wichtigsten Förderer des Vereins benannt.

Der Verein Arche Tirol betreut derzeit zehn Menschen mit unterschiedlich schwerer Behinderung in Gries und St. Jodok am Brenner. Besonders die Räumlichkeiten in Gries waren zu klein und nicht mehr zeitgemäß. So gab es beispielsweise nur einen Treppenlift im engen Stiegenhaus, für Rollstuhlfahrer war das ein Problem.

Viele Möglichkeiten für individuelle Begleitung

Im neuen Bischof Stecher Haus in Steinach sind alle modernen Geräte für die Behindertenbetreuung vorhanden und es gibt viel mehr Platz, freut sich Geschäftsführer Gottfried Lamprecht. Im Erdgeschoß gebe es die Räume für die Tagesbetreuung und noch zusätzliche Räume wie einen Ruheraum. Es gebe viele Möglichketen, die Leute individuell zu begleiten und zu fördern, „es ist ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk“.

ORF

Außerdem können in der Tagesbetreuung noch zwei weitere Menschen mit Behinderung aufgenommen werden, sagt Lamprecht. Im ersten Stock bietet das Haus einen Wohnbereich für vier Personen und zusätzlich auch die Möglichkeit einer Kurzzeitbetreuung. Das ist die einzige derartige Möglichkeit im gesamten Wipp- und Stubaital. Lamprecht sagt, es gebe Eltern oder Geschwister von Menschen mit Behinderung, die einfach einmal eine Auszeit brauchen am Wochenende und einen Platz für eine gute Unterbringung suchen.

ORF

Errichtet wurde das Bischof Stecher Haus in Steinach von einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft, die Inneneinrichtung für rund 300.000 Euro wurde aus Spenden bezahlt, unter anderem auch von Licht ins Dunkel.

