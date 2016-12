Gesundheits-Check für junge Sportler

Jugendliche, die Sport betreiben, sollen in Tirol künftig medizinisch gründlicher untersucht werden. Ein EKG soll Auffälligkeiten oder Erkrankungen am Herzen feststellen. Das Anbegot ist freiwillig und richtet sich an Kinder ab zwölf Jahren.

Die Untersuchung, die etwa ein EKG beinhaltet, wird für Kinder und Jugendliche angeboten, die in Vereinen der Tiroler Sportfachverbände trainieren oder an Wettkämpfen teilnehmen.

Tirol bei Angebot Vorreiter

Ab dem 1.Jänner 2017 soll das EKG fixer Bestandteil der Sporttauglichkeitsuntersuchung sein. Rund 1.200 Kinder und Jugendliche über zwölf Jahren werden die Untersuchung in Anspruch nehmen, glaubt man beim Land Tirol und in der Gebietskrankenkasse, die für die entstehenden Mehrkosten finanziell aufkommen werden.

Seit 1999 bietet Tirol als einziges Bundesland zusätzlich zu den Leistungsdiagnostiken für Spitzensportler Sporttauglichkeitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche vom sechsten bis zum 19. Lebensjahr an. 40.000 Kinder wurden bereits untersucht. 39 waren aufgrund von Krankheiten sportuntauglich. Bei über 1.000 Kindern und Jugendlichen wurden weiter abzuklärende Auffälligkeiten am Herzen festgestellt.