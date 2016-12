Grenzkontrollen werden wieder verschärft

Ab Donnerstag wird der Autobahn-Grenzübergang Kufstein wieder verstärkt kontrolliert. Das werde zu Beeinträchtigungen im Verkehr führen, heißt es von Seiten der bayrischen Bundespolizei. Und auch die ASFINAG erwartet Staus.

Wie sehr sich die verstärkten Kontrollen auf den Verkehr am Grenzübergang Kufstein auswirken werden, will oder kann niemand beantworten. Eine Hundertschaft an Polizisten wird ab Donnerstag die drei Grenzübergänge in Passau, Salzburg und Kufstein verstärkt kontrollieren. Die zweite Fahrspur bleibe jedenfalls geöffnet, sagt ein Sprecher der bayrischen Bundespolizei. Zu Beinträchtigungen werde es aber kommen, sagt er.

Bundespolizei

Innenminister gibt Pressekonferenz

Wie intensiv tatsächlich kontrolliert wird, wird der bayrische Innenminister vermutlich am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz auf der Autobahn bei Salzburg mitteilen. Die Verkehrspolizei Tirol geht davon aus, dass die verstärkten Kontrollen grundsätzlich nicht zu gröberen Behinderungen führen werden. An den Reisewochenende gebe es zudem so oder so Staus auf der Inntalautobahn.

Die ASFINAG rät Reisenden, sich rechtzeitig über Wartezeiten zu informieren und im Staubereich auf Abstand und Geschwindigkeit zu achten. Für die Fahrt über die Grenzübergänge Suben, Kufstein-Kiefersfelden und Walserberg informiert sie via Apps und im Internet über den Zeitverlust und die aktuelle Stausituation - ebenso der Verkehrsservice von Radio Tirol.