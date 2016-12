Weihnachtsgeschäft besser als im Vorjahr

Der Tiroler Handel hat sich am dritten Adventwochenende über einen „sehr starken“ Samstag gefreut. Durch die Bank liegt der Umsatz in diversen Einkaufszentren über dem vor einem Jahr. Touristen aus Italien tragen nicht unerheblich dazu bei.

Bei Sonnenschein und milden Temperaturen herrschte nicht zuletzt wegen der zahlreichen Besucher aus Italien in der Innsbrucker Innenstadt reges Treiben. Bei einem APA-Rundruf zeigte sich die Branche „sehr zufrieden“, der Samstag habe in einer guten Woche „noch einmal eine Steigerung“ gebracht.

Starke Umsätze schon seit dem Feiertag

„Insgesamt ist die Woche sehr gut verlaufen“, erklärte Alois Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel bei der Wirtschaftskammer Tirol. Bereits der 8. Dezember, aber auch der gestrige Freitag liefen sehr gut, so Schellhorn: „Der Samstag war bisher ebenfalls perfekt“. Nicht nur aus Innsbruck verlautete Positives, auch aus den Bezirksstädten seien die Meldungen erfreulich. Besonders im Trend lagen am Samstag „Klassiker“ wie Spielzeug und Elektroartikel. Aber auch der Sportartikelhandel zeigte sich zufrieden. Offenbar tut der Schneemangel dem Geschäft keinen Abbruch.

Von einem „unglaublichen Ansturm“ sprach Thomas Hudovernik von Innsbrucker Innensdtadtverein. Dieser Eindruck bestätigte sich bei einem Lokalaugenschein am Samstag.

Ansturm und Verkehrschaos in Innsbruck

Der Obmann des Innsbruck Innenstadtvereins, Thomas Hudovernik, berichtete über einen „unglaublichen Ansturm“. Bereits von der Früh weg sei der Andrang in Innsbrucks Altstadt sowie auf den Christkindlmärkten der Tiroler Landeshauptstadt enorm gewesen. Die Hotels seien gut ausgebucht. Einzig die Verkehrsregelung sei „verbesserungswürdig“. Stadtführung, Tourismusverband, Polizei und Kaufleute müssten zusammen eine Lösung erarbeiten, dass es künftig an den Adventwochenenden zu keinem Verkehrskollaps kommt, bemängelte der Obmann. Hudovernik habe den Eindruck, dass man dem Onlinehandel sehr gut Paroli bieten könne. Offenbar zähle gerade in der Weihnachtszeit auch das Einkaufserlebnis.

ORF

Sportartikel werden stark nachgefragt

Auch das in der Maria-Theresien-Straße gelegene Kaufhaus Tyrol meldete einen „sehr guten“ Einkaufssamstag: „Wir sind insgesamt bisher leicht über dem Vorjahr“, sagte Centermanager Sebastian Schneemann. Der 8. Dezember war „sehr stark“, der gestrige Freitag und Fenstertag „sensationell“ und mit dem Samstag sei man bisher „sehr zufrieden“. Der Centermanager erwartete für Samstag etwa 30.000 bis 35.000 Besucher. „An normalen Samstagen verzeichnen wir rund 20.000“, so Schneemann. Sehr gut laufe das Textilgeschäft, aber auch Sportbekleidung und Skiausrüstungen werden sehr stark nachgefragt. „Hier registrieren wir trotz Schneemangels einen viel besseren Saisonstart als im Vorjahr“, so der Centermanager.

Kinderspielzeug und Schmuck sehr gefragt

Die Konstellation mit dem Feiertag am Donnerstag habe sich sehr positiv auf das Geschäft ausgewirkt, zog der Centermanager des im Osten Innsbrucks gelegenen Einkaufszentrums DEZ, Helmut Larch, Bilanz. Man liege insgesamt auf einem „sehr hohen Level“ und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres. Kinderspielzeug sei ein klarer Einkaufstrend am Samstag gewesen, aber auch Schmuckgeschäfte hätten einen guten Umsatz gemeldet.