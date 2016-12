Steigende Nachfrage nach Tiroler Christbäumen

In Tirol werden in der Weihnachtszeit 160.000 Christbäume verkauft. Etwa 30.000 davon werden in Tirol produziert. Die Nachfrage ist steigend.

„Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe sind darauf spezialisiert, Christbäume zu produzieren“, berichtet Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer. Einige Landwirte produzieren Christbäume im Haupterwerb, andere würden die Christbaumproduktion als zweites oder drittes Standbein betreiben, indem sie neben der klassischen Landwirtschaft auf ein paar Hektar Christbäume produzieren.

Johannes Astner, Obmann vom Verein „Tiroler Christbaum“, erklärt, wie aus einem kleinen Baum ein schöner Christbaum wird. Er muss immer wieder in Form gebracht und für die sattgrüne Farbe gedüngt werden.

Der Markt mit Christbäumen sei grundsätzlich gesättigt, sagt Hechenberger. Über den Preis könnten heimische Bauern nicht punkten, sie versuchen die Nachfrage nach ihren Produkten über gute Qualität zu erreichen. Derzeit kommen etwa 20 Prozent der Christbäume aus heimischer Produktion. „Wenn es in ein paar Jahren einmal 25 bis 30 Prozent sind, dann ist auch wieder mehr Wertschöpfung im Land und auch mehr Wertschöpfung für unsere Bauernfamilien“, hofft Hechenberger.