Weiter Lebensgefahr für drittes Opfer

Nach der Flüchtlingstragödie auf einem Güterzug in Wörgl schwebt ein Mann nach wie vor in Lebensgefahr. Laut Auskunft der Polizei befindet sich der Mann weiterhin in sehr kritischem Zustand auf der Intensivstation der Klinik Innsbruck.

Die Identität der beiden Männer und der Frau, die in der Nacht auf Samstag beim Entladen eines Güterzuges der sogenannten „Rollenden Landstraße“ (RoLa) im Bahnhof Wörgl von Schwerfahrzeugen überrollt worden waren, ist immer noch unbekannt - mehr dazu in Zwei Tote auf Rollender Landstraße. Erste Abklärungsversuche verliefen negativ, so die Exekutive. Die weiteren Überprüfungen wurden über das Bundeskriminalamt eingeleitet, hieß es. Die Obduktion der beiden Toten soll am Montag durchgeführt werden.

Opfer vermutlich erfroren oder bereits bewusstlos

Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Flüchtlinge bei der Ankunft im Bahnhof Wörgl aufgrund der Kälte und des eisigen Fahrtwindes bereits bewusstlos bzw. erfroren waren. „Die Lkw hatten nämlich rund 15 Minuten vor dem Entladen bereits den Motor angelassen“, erklärte ein Beamter, was notwendig sei, um die Fahrzeuge hydraulisch wieder hochzufahren.

Da sie beim Starten der Motoren nicht weggelaufen sind bzw. sich in Sicherheit gebracht haben, lasse vermuten, dass sie bewusstlos gewesen sind, so die Annahme, die aber erst durch die Obduktion bestätigt werden müsse.

Platter fordert mehr Kontrollen

Wie LH Günther Platter (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung erklärte, dürften sich derartige Fälle nicht wiederholen. Der schreckliche Unfall zeige, dass alles getan werden müsse, um illegale Migration zu unterbinden, so Tirols Landeschef: „Dazu sind Kontrollen im Grenzraum Brenner, aber auch in Zügen und an Bahnhöfen notwendig“.

Damit es nicht mehr zu solchen Tragödien wie in Wörgl kommt, brauche es „frühzeitige Kontrollen an Bahnhöfen in Italien", meinte Platter. Diese seien oft Ausgangspunkte dieser lebensgefährlichen Reisen Richtung Norden“.