Pkw-Absturz in Zirl mit 1,7 Promille

Ein junger Pkw-Lenker ist in der nacht auf Sonntag mit seinem Fahrzeug in Zirl 30 Meter abgestürzt. Der Einheimische war stark alkoholisiert und musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Der 21-Jährige war gegen 3.00 Uhr auf der Bundesstraße von Zirl kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Pkw, geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte mit dem Pkw gegen die Böschung. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, rutsche am Dach auf die andere Straßenseite und stürzte schließlich rund 30 Meter die steile Böschung hinunter. Dort blieb der Pkw am Dach liegen.

zeitungsfoto.at

Der junge Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Alko-Test ergab mehr als 1,7 Promille. Im Einsatz standen neben der Polizei mehrere Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Zirl.