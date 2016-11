Terrorverdächtiger in Innsbruck festgenommen

In Innsbruck ist am Samstag ein 29-jähriger Syrer festgenommen worden. Es besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass der Mann einer terroristischen Vereinigung angehört. Weitere Ermittlungen laufen.

Laut Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, gab es am Freitag einen anonymen Hinweis. Daraufhin wurde der Syrer ausgeforscht und am Samstag schließlich in einer Wohnung in der Innsbrucker Innenstadt festgenommen. Mehrere Streifenwagen, Cobrabeamte und auch der Verfassungsschutz waren im Einsatz.

zeitungsfoto.at

Der verdächtigte Syrer, für den die Unschuldsvermutung gilt, bleibt laut Mayr vorerst in Verwahrungshaft. Jetzt werde ermittelt, ob der Mann tatsächlich einer terrorverdächtigen Organisation angehört oder nicht.