Einbrecher erbeutet 700 Schmuckstücke

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Freitag in Kufstein in drei Gewerbebetriebe eingebrochen. In einem Schmuckgeschäft erbeutete er laut Polizei 700 Schmuckstücke ehe er von einem Zeugen gestört wurde.

Die Polizei Kufstein sucht nach einem 35 bis 40 Jahre alten Mann. Er soll laut Beschreibung des Zeugen etwa 190 cm groß sein, schwarze Haare haben und er war unter anderem mit einer längeren Jacke mit Pelzbesatz an der Kapuze bekleidet.

Zoom.Tirol

Scheibe des Schmuckgeschäfts eingeschlagen

Bei seinem Beutezug durch Kufstein scheiterte er zuerst bei einem Gewerbebetrieb für Genussmittel an einer verschlossenen Tür. In einem Betrieb für medizinische Hilfsmittel erbeutete er eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich. Ins Schmuckgeschäft gelangte er schließlich durch eine eingeschlagene Seitenscheibe. Dort ließ er dann rund 700 Schmuckstücke mitgehen. Nachdem er von einem Zeugen betreten wurde, flüchtete der Täter. Die Gesamtschadensummer kann derzeit nicht beziffert werden.