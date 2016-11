Umstrittene Gesundheitsakte startet

Die elektronische Gesundheitsakte ELGA startet in Tirol am 6. Dezember mit den Krankenhäusern und Gesundheits-Einrichtungen der Orden. ELGA ging österreichweit vor rund einem Jahr in Betrieb.

Die elektronische Gesundheitsakte ELGA startet mit allen Häusern der tirol kliniken, also in der Innsbrucker Klinik und den Krankenhäusern Hall, Hochzirl Natters, St. Johann und Landespflegeklinik. Auch die Ordenskrankenhäuser beginnen am 6. Dezember mit ELGA. Noch nicht dabei sind niedergelassene Ärzte.

Befunde online einsehbar

Österreichweit wurden bisher die Befunde mit der elektronischen Gesundheitsakte von einer Million Patientinnen und Patienten digital gespeichert. Sie sind sowohl für die Patienten selbst, als auch für die Krankenanstalten und zum Teil auch bereits für die Sozialversicherungen einsehbar.

Laut ELGA-Gesetz, das seit Anfang 2013 in Kraft ist, werden die Befunde automatisch über die E-Card gesammelt und gespeichert. Möchte das jemand nicht, kann er aus ELGA aktiv austreten, das ist über einen entsprechenden Antrag oder online möglich. Davon Gebrauch gemacht haben österreichweit bisher rund 254.000 Versicherte - mehr dazu in Ansturm auf ELGA-Abmeldeformular.

