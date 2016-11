Tiroler Spedition liefert in falsches Seefeld

Ausgerechnet eine Tiroler Spedition hat Seefeld in Tirol mit einem 900 Kilometer entfernten Seefeld in Norddeutschland verwechselt. Ein deutscher Stammgast, der regelmäßig in Tirol Urlaub macht, schickte ein Foto davon ins richtige Seefeld.

Im Sommer bestellten die Seefelder zwei neue Pistengeräte, die in Laupheim in Baden-Württemberg hergestellt wurden. Den Transport übernahm eine Tiroler Firma. Diese Spedition aus Hopfgarten schickte den Pistenbully aber von Baden-Württemberg statt nach Seefeld in Tirol auf eine 750 Kilometer lange Reise nach Seefeld bei Bad Oldesloe, das zwischen Lübeck und Hamburg gelegen ist. Die beiden Orte trennen knapp 900 Kilometer Luftlinie.

privat

Stammgast bemerkt falsche Lieferadresse

Eine Dame aus Norddeutschland, die regelmäßig in Tirol Urlaub macht, bemerkte den Irrtum. Sie machte ein Foto, das sie nach Seefeld in Tirol schickte. Wie Elias Walser, der Geschäftsführer der Olympiaregion Seefeld, gegenüber ORF Tirol mitteilte, wollten die Tiroler gerade bei der Spedition nachfragen, wo die Lieferung bleibe, als sie das Foto aus Norddeutschland erreichte.

Nun ist der Verbleib des Pistenbullys aber ja geklärt, im Lauf des Freitags soll er endlich im richtigen Seefeld eintreffen. Dort wird er benötigt, um die Pisten zu präparieren.