Toter nach Explosion in St. Johann

Nach einem bisher ungeklärten Brand Dienstagabend in St. Johann ist in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus eine Leiche gefunden worden. Die explosionsartige Brandentwicklung ereignete sich in einer Erdgeschoßwohnung. Die Identität des Toten ist nicht bekannt.

Laut Polizei gab es einen Knall. Es flogen Teile aus der Erdgeschoßwohnung im „Kashaus“, das direkt am Bahnhof liegt. Sie bohrten sich in Autoscheiben, die 20 Meter weit entfernt waren. In besagter Wohnung wütete ein Feuer. Die Feuerwehr St. Johann und weitere Feuerwehren standen mit 80 Mann im Einsatz und holten mehrere Personen aus dem dichten Rauch von ihren Balkonen.

Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, ist unklar. Es kam aber laut Polizei in weiterer Folge zu einer Explosion. Was detoniert war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Junger Mann tot gefunden

In der Erdgeschoßwohnung entdeckten die Einsatzkräfte direkt unter einem Fenster einen toten jungen Mann. Die Ursache für die Explosion ist noch vollkommen unklar. Das Feuer breitete sich extrem schnell aus.

Elf Bewohner mussten wegen der starken Rauchentwicklung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht werden. Die restlichen Bewohner mussten in Ersatzquartiere umsiedeln. Die Brandermittler nahmen am späten Abend ihre Arbeit auf, die sie am Mittwochfrüh fortsetzten.