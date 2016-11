Migrant von Zug in Bozen überfahren

In Bozen ist am Bahnhof ein Migrant von einem Zug überfahren und getötet worden. Der Unglück soll beim Versuch passiert sein, auf einen Güterzug in Richtung Norden zu springen.

Der Mann habe am Montagabend vermutlich versucht, im Bahnhof in Bozen auf einen fahrenden Güterwagen Richtung Norden zu springen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Dabei sei er von einem entgegenkommenden Regionalzug erfasst worden.

Migranten nutzen Brenner-Strecke immer wieder

Der Mann stamme wahrscheinlich aus Eritrea, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Brenner-Strecke von Italien nach Österreich nutzen Migranten auch, um nach Deutschland zu gelangen.

Anfang Dezember war in Gries am Brenner ein Marrokaner von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann war zuvor mit einem Syrer illegal am Brenner eingereist und entlang der Bahnstrecke Richtung Norden gegangen - mehr dazu in Mann nach Zugunfall notoperiert.