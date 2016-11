Bei Geburtstagsfeier von Dach gestürzt

Mit schweren Beckenverletzungen hat für einen 30-jährigen Deutschen am Sonntag seine Geburtstagsfeier geendet. Der Mann war beim Versuch, auf ein Dach zu steigen, ausgerutscht und acht Meter tief abgestürzt.

Die Feier zu seinem 30. Geburtstag wird ein Deutscher wohl noch länger nicht vergessen. Der Mann feierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal in Kössen (Bezirk Kufstein). Gegen 3.00 Uhr Früh wollte er mit zwei Freunden auf das Dach des Gebäudes klettern, rutschte aber auf den mit Reif bedeckten Dachschindeln aus.

Nach Erstversorgung ins BKH St. Johann gebracht

Er verlor den Halt und stürzte aus etwa acht Meter Höhe auf den Asphaltboden. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Der Mann wurde mit schweren Beckenverletzungen nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann gebracht.