Feuer zerstört Stallgebäude in Fügen

In Fügen im Zillertal ist am Sonntagabend der Stall eines Bauernhofs durch einen Brand zerstört worden. Als die Feuerwehr beim Tuscherlbauern im Ortsteil Kapfing eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, ein Übergreifen der Flammen auf das wenige Meter entfernte Wohnhaus und ein weiteres Gebäude zu verhindern.

ZOOM.Tirol

Die Feuerwehren aus Fügen und Uderns konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen, nach mehr als zweieinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Im Stall hatten sich Kälber, Ziegen und Ferkel befunden, welche vom Bauern noch unversehrt ins Freie gebracht werden konnten.