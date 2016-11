Ab Sonntag Nacht-Skischuhverbot in Ischgl

In Ischgl gilt vom Sonntag, den 20. November bis zum 5. Mai ein nächtliches Skischuhverbot. Darauf einigte sich der Ischgler Gemeinderat. Das sei aus Gründen der Sicherheit und des Lärms notwendig geworden, so der Ischgler Bürgermeister.

Skischuhe, Skier und Snowboards sind ab Sonntag den ganzen Winter über in der Ischgler Fußgängerzone ab 20.00 Uhr verboten. So hat es der Gemeinderat in einer neuen Verordnung beschlossen.

Die Verordnung zum Nachlesen Ischgler Skischuhverbot

Qualität für den Gast steigern

Man wolle die Qualität des Aufenthalts der Gäste steigern, so der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz: „Wenn Skigäste in der Nacht durchgehen, ist das immer ein Gefahrenpotenzial für andere. Das wissen wir aus den letzten Jahren. Und mit Skischuhen kann man auf Asphalt ausrutschen, darüber hinaus ist das eine Lärmbelästigung.“ Wegen der auf der Schulter getragenen Skier sei es immer wieder zu Verletzungen gekommen, so Kurz.

Gemeinde Ischgl

Überwachungstruppe wird verstärkt

Hinter dieser Verordnung steht auch der Tourismusverband Ischgl. Wer mit Skischuhen in einem Lokal „versumpft“, solle danach mit dem Taxi nach Hause fahren und nicht mehr mit der gesamten Ausrüstung durch den Ort gehen. Maximal zehn Meter, etwa bis zum Taxi, sind übrigens erlaubt.

Um die Einhaltung der Verordnung zu kontrollieren, wird die private Sicherheitstruppe in Ischgl von zwei auf fünf Streifen mit je zwei Mann aufgestockt. Bei Zuwiderhandeln werden 25 Euro Strafe eingehoben, so der Plan der Gemeinde. Laut Verordnung wären sogar Strafen bis zu 2.000 Euro möglich.

