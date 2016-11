Nach Schuss auf Polizisten vor Gericht

In Innsbruck muss sich nach einem Schusswechsel in Kirchdorf heute ein 52-jähriger Steirer vor Gericht verantworten. Der Angeklagte schoss Anfang des Jahres im Zuge eines Einbruchs auf einen Polizisten. Er wurde wegen versuchten Mordes angeklagt.

In einer Jännernacht war der 52-jährige Steirer einmal mehr auf Einbruchstour. Gemeinsam mit seinem Komplizen aus Kufstein brach er in ein Hotel ein, wurde dabei allerdings vom Besitzer wahrgenommen. Die alarmierte Polizei stellte mit Hilfe eines Diensthundes kurz danach die Täter auf dem Dach der angrenzenden Tennishalle. Der Steirer fackelte nicht lange und schoss auf einen Polizisten. Im Zuge des Schusswechsels wurde der Steirer zweimal im Brustbereich getroffen. Der Polizist blieb unverletzt - mehr dazu in Schusswechsel in Kirchdorfer Hotel.

ZOOM-Tirol

Steirer hat Jahre im Gefängnis verbracht

Heute ist der Steirer angeklagt, in Tötungsabsicht auf den Polizisten geschossen zu haben. Der Mann saß bislang schon ingesamt 13 Jahre im Gefängnis, bekam im Sommer für andere Einbrüche eine weitere, mehrjährige Haftstrafe. Heute droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.