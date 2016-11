Suche nach abgängigem Mann in Kramsach

Im Unterland wird seit Montag ein 48-jähriger Einheimischer vermisst. Eine Suchaktion in der Nacht im Bereich Sonnwendjochbahn in Kramsach blieb erfolglos. Am Dienstag wird die Suche fortgesetzt.

Montagabend wurde der Mann als vermisst gemeldet. Sein Auto wurde dann auf dem Parkplatz der Sonnwendjochbahn gefunden. Darauf begann die Suche in diesem Bereich. Beteiligt daran waren Bergretter aus Kramsach und Jenbach, sowie Polizisten und zwei Suchhunde. Gegen 1.00 Uhr musste die Suche abgebrochen werden, nachdem ein großer Bereich in Talnähe abgesucht worden war. Weiter oben, wo bereits Schnee liegt, wäre es in der Dunkelheit zu gefährlich gewesen, heißt es seitens der Polizei.

Am Dienstag wird die Suche im Raum Kramsach mit einem Hubschrauber fortgesetzt.