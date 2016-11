Tirol liegt bei illegalen Einreisen voran

Bis Ende Oktober sind in Tirol etwas mehr als 10.000 illegal eingereiste Personen sowie Schlepper aufgegriffen worden. Damit liegt Tirol im Bundesländervergleich vor Niederösterreich an erster Stelle.

Grund für diese Entwicklung in Tirol sind die Migrationsströme von Afrika über Italien Richtung Norden. In der Regel werden Personen ohne gültige Einreisedokumente von Tirol nach Italien zurückgeschoben.

Der größte Teil sind Afghanen

In ganz Österreich sind in den ersten acht Monaten des Jahres laut Innenministerium insgesamt gut 38.900 illegal eingereiste Personen aufgegriffen worden, in Tirol waren es bis Ende August 8.600. Der Großteil davon kommt aus Afghanistan.

