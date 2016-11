Kehrmaschine in Brand geraten

In Imst ist Montagvormittag eine Kehrmaschine in Brand geraten. Auch eine Explosion bei einem Tank des Wagens hat es gegeben. Der Lenker des Fahrzeugs konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Kehrmaschine war auf einem Radweg in Imst im Einsatz, als der Fahrer im Rückspiegel Flammen entdeckte. Er hat das Gerät sofort abgestellt und ist ausgestiegen. Er blieb unverletzt.

zeitungsfoto.at

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Imst und Karrösten. Warum das Feuer in dem Fahrzeug ausgebrochen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.