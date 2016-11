Diebstahl von Schmuck in Juweliergeschäft

Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstag in einem Juweliergeschäft in Innsbruck Goldschmuck gestohlen. Nach Angaben der Polizei konnten die zwei Frauen Waren im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags unbemerkt aus dem Geschäft bringen.

Die beiden Frauen ließen sich von einer Angestellten und dem Geschäftsführer diversen Schmuck zeigen. Dabei gelang es dem Duo, einen Teil in ihrer Kleidung zu verbergen. Unter dem Vorwand, Geld abheben zu wollen, verließen sie das Geschäft und kehrten nicht mehr zurück.

Die Frauen erbeuteten laut Polizei sechs Goldketten und zwei Armbänder im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Jedes Stück sei mit der Punzierung „CH“ versehen, so die Polizei. Die beiden Täterinnen sollen miteinander rumänisch gesprochen haben.