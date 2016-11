Viele offene Fragen nach Leichenfund

Die Ermittler stehen einen Tag nach dem Fund eines toten Mannes neben der Eibergstraße bei Söll vor vielen offenen Fragen. Klar ist mittlerweile, dass der Mann von mehreren Schüssen getroffen worden ist.

Am Dienstag sind die Ermittler den Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Nun wird abgeklärt, ob diese zur Aufklärung des Falles beitragen können. Nach wie vor bitten sie aber, Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten, bei der Polizei zu melden.

Die Waffe, aus der die Schüsse abgegeben worden sind, wurde noch nicht gefunden. Die Alpinpolizei wird noch einmal das Gelände danach absuchen.

Von mehreren Schüssen getroffen

Der Leiter des Landeskriminalamts, Walter Pupp, sagte gegenüber ORF Tirol, dass der Mann von mehreren Schüssen getroffen worden sei. Details dazu wollte er aus kriminaltaktischen Gründen nicht nennen. Er geht weiter davon aus, dass der Mann in unmittelbarer Nähe zum Auffindungsort zu Tode gekommen ist.

Ebenfalls unklar ist die Identität des Toten. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass der Mann in Österreich registriert war, erklärte Pupp. Dem Aussehen nach könnte er aus dem arabischen Raum stammen. Wegen der Grenznähe stünden die Ermittler auch in Kontakt mit den Behörden in Deutschland.

