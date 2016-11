Pensionistin nach Überfall verstorben

Jene 83-jährige Frau, die Mitte Oktober in ihrer Wohnung in Wörgl (Bezirk Kufstein) in Tirol offenbar Opfer eines Raubüberfall geworden war, ist in der Innsbrucker Klinik gestorben. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die betagte Dame hatte am 11. Oktober noch selbst einen Notruf abgesetzt. Eine fremde Frau würde sich in ihrer Wohnung befinden. Ein Nachbar hatte damals zudem beobachtet, wie eine Frau über den Balkon die Wohnung verließ. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag die Pensionistin mit schweren Kopfverletzungen in ihrer Wohnung. Noch am selben Tag konnte eine 49-jährige Frau festgenommen werden - mehr dazu in Überfall Wörgl: Verdächtige in U-Haft.

Obduktionsergebnis entscheidend für Anklage

Die damals festgenommene Frau sitzt derzeit wegen des Verdachts des schweren Raubes in U-Haft. Sollte die Obduktion ergeben, dass die 83-Jährigen an den Folgen ihrer Kopfverletzungen gestorben ist, so wird die Anklage auf Raub mit Todesfolge ausgedehnt werden, so LKA-Chef Walter Pupp gegenüber ORF Tirol.

Frau zeigt sich nicht geständig

Die unter Sachwalterschaft stehende Frau hatte sich zwar nicht geständig gezeigt, räumte allerdings ein, in der Wohnung der Pensionistin gewesen zu sein. Es gebe „Hinweise und Indizien“, dass es sich bei der Serbin um die Täterin handle, so Pupp.