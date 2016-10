Arbeiter bei Absturz tödlich verletzt

In Schwendau im Zillertal ist am Montag ein 64-jähriger Mann von einem Rohbau gestürzt. Am Abend erlag er seinen Verletzungen in der Innsbrucker Klinik.

Der 64-jährige Arbeiter war im noch nicht fertiggestellten Dachgeschoß eines Rohbaus mit Betonierarbeiten beschäftigt. Als er dabei war, einen gefüllten Behälter per Fernbedienung zu bewegen, stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache aus sieben Metern Höhe ab, informierte die Tiroler Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr in Schwendau im Bezirk Schwaz. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er am Abend verstarb.