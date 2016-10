Grünes Licht für Hotelprojekt Obernberger See

Der naturschutzrechtliche Bescheid für das Hotelprojekt am Obernberger See fällt positiv aus. Nach einem Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ erteilte die Naturschutzbehörde der BH Innsbruck im zweiten Anlauf grünes Licht erteilt.

Einwände des Landesumweltanwaltes wurden laut Zeitungsbericht abgelehnt. Stellungnahmen des Projektbetreibers oder des Landesumweltanwaltes liegen noch nicht vor.

Naturhotel „Refugia“

Der Innsbrucker Unternehmer Gerhard Stocker möchte direkt am Obernbergersee ein Naturhotel mit 14 sogenannten „Refugia“ bauen. Das sind in die Erde gelassene Stahltanks die als moderne Hotelzimmer ausgestattet sind.

Hermann Hammer/Lizenz: Public Domain

Ermittlungen gegen LHStv Ingrid Felipe

Die Staatsanwaltschaft hat gegen LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet. Anlass ist das naturschutzrechtliches Verfahren zu einem Hotelprojekt am Obernberger See. Felipe hatte in die Erstellung des Naturschutzbescheides zum geplanten Hotelprojekt eingegriffen - mehr dazu in Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Felipe (tirol.ORF.at, 13.9.2016).