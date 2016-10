MTB-Festival kommt im Juni nach Innsbruck

Im August hat Innsbruck den Zuschlag für eines der größten Mountainbike-Festivals der Welt erhalten. Das „Crankworx“ findet von 21. bis 25 Juni 2017 statt und ist so etwas wie das „Air & Style“ für Snowboarder.

Bis zu 130.000 Mountainbike-Fans kommen jährlich nach Whistler in Canada in die Geburtsstätte von Crankworx. Innsbruck gibt sich da deutlich bescheidener und erhofft sich im kommenden Jahr rund 10.000 Besucher. Vier Tage lang - vom 21. bis zum 25 Juni - dreht sich dann in und rund um Innsbruck alles ums Mountainbike. Dabei gehen die besten Profis der Szene an den Start - mehr dazu in Innsbruck holt größtes Mountainbike-Festival. (tirol.ORF.at, 23.8.2016).

Weltweite Veranstaltungsreihe

Stattfinden werden die fünf Bewerbe großteils im Bikepark auf der Mutter Alm und dem neuen Trail nach Götzens. Für die Crankworx-Profis muss die bereits bestehende Infrastruktur allerdings noch ausgebaut werden. Neben den Veranstaltungen für die Profis soll es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Innsbruck erwartet sich vom Crankworx-Festival die Möglichkeit, sich ein weltweites Image als Bike-City aufzubauen, meint Karin Seiler-Lall vom Innsbrucker Tourismusverband.

Neben Innsbruck findet Crankworx im kommenden auch wieder in Whistler in Kanada, in Les Gets in Frankreich sowie in Rotorua in Neuseeland statt.

