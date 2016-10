Sellrain: Von allen Seiten sicher erreichbar

Zwei Straßenbauprojekte im Sellraintal können nach dem Hochwasser 2015 am Freitag für den Verkehr freigegeben werden. Die neue Galerie Tafelweg und der zweispurige Ausbau der Oberperfer Straße sollen den Zugang ins Sellraintal sicherstellen.

Im Mai 2015, nur wenige Tage vor dem Hochwasser, gab es im Sellrain einen Hangrutsch, der die Sellrainstraße verlegte. Die Straße musste komplett gesperrt werden - mehr dazu in Sellraintalstraße nach Hangrutsch gesperrt.

Sicherheitsgefühl der Sellrainer stärken

Hangbewegungen sind in dem Gebiet dort keine Seltenheit. Die neue Galerie Tafelweg soll Hangrutschungen in Zukunft zuvorkommen. „Die Galerie Tafelweg ist ein wahrer Prellbock. Sie schützt die Verkehrsteilnehmer vor abrutschenden Erdmassen und leitet das Murenmaterial im Ereignisfall direkt in die Melach“, erklärte Günter Guglberger vom Sachgebiet Brücken- und Tunnelbau. 450 Laufmeter Bohrpfähle, 3.100 Laufmeter Bodenanker sowie 2.400 Kubikmeter Beton und 220 Tonnen Baustahl leiten die enormen Kräfte im Falle eines großen Murenabgangs ab. Die neue Galerie ist 84 Meter lang. Im Falle einer Hangrutschung soll sie das Murenmaterial direkt in die Melach weiterleiten.

zeitungsfoto.at

Eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit bringe auch der zweispurige Ausbau der L 233 Oberperfer Straße bis zur Einmündung in die L 13 Sellraintalstraße. In zwölfmonatiger Bauzeit wurden 700 Quadratmeter Stützmauern errichtet und die alte, einspurige Runacher Brücke über die Melach durch ein modernes Stahlbetonplattentragwerk ersetzt. Das stärke nicht nur das Sicherheitsgefühl der Bürger, sondern auch die Lebensqualität im ländlichen Raum, freute sich Bürgermeister Georg Dornauer über die Realisierung der Projekte.

Kosten von insgesamt zwölf Millionen Euro

Mehr als zwölf Millionen Euro hat die Wiederherstellung und Sanierung der Sellraintalstraße nach den Unwetterereignissen 2015 gekostet - mehr dazu in Millionenschaden durch Unwetter. 2,4 Millionen Euro hat das Land Tirol in die Murenschutzgalerie Tafelweg investiert. Der Aus- und Neubau des Straßenstücks an der L 233 Oberperfer Straße samt Neubau der Runacher Brücke hat 1,4 Millionen Euro gekostet, so das Land in einer Aussendung.

Links: