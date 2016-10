Bundesheer sucht auch in Tirol Personal

Das österreichische Bundesheer braucht dringend neues Personal auch in Tirol. 9.800 Stellen werden österreichweit bis 2020 geschaffen. Grund dafür seien neue sicherheitspolitische Herausforderungen.

Das Bundesheer wirbt mit einer lebenslangen Anstellung, besserer Bezahlung und erleichterten Aufnahmeverfahren. In Tirol wird Personal aus ganz unterschiedlichen Bereichen gesucht - Männer und Frauen, vom Koch und Mechaniker bis zur ÄrztIn oder der PilotIn. Mit den Neuanstellungen will das Bundesheer auch den Anteil der Soldatinnen auf zehn Prozent erhöhen.

Argumentiert wird die Neuaufnahme mit größeren sicherheitspolitischen Herausforderungen. Außerdem würden der Grenzeinsatz, Auslandseinsätze und die neue Ausbildung für Grundwehrdiener mehr Personal erfordern.

Militärmusik sucht Musiker

Personal sucht auch die Militärmusik Tirol. Vor einem Jahr drohte eine Reduktion der Kapelle, heftige Proteste waren die Folge - mehr dazu in Tiroler Schulterschluss für Militärmusik . Dienstagabend spielt sie beim traditionellen Zapfenstreich um 19 Uhr am Eduard-Wallnöfer-Platz vor dem Innsbrucker Landhaus auf.

Mit 1. Oktober wurde auch in Tirol das Bundesheer umstruktuiert. Absam wird Kommandozentrale der Gebirgsbrigade, in Vomp wird wieder ein Hubschrauber stationiert - mehr dazu in Bundesheer rüstet groß um und auf .

