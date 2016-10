Carmina Burana mit 200 jungen Musikern

„Carmina Burana“ von Carl Orff wird in Erl und Innsbruck mit mehr als 200 jungen Instrumentalisten und Sängern aufgeführt. Gleich mehrere Chöre aus Tirol und Salzburg treten gemeinsam auf.

An der Aufführung wirken der Tiroler Landeschor, der Chor des Salzburger Musikgymnasiums, der Kinderchor des Gesangsstudios DO-RE-MI und das Tiroler Landesjugendorchster mit. Das Konzert ist der Auftakt zum 25-jährigen Jubiläum des Tiroler Musikschulwerkes und zum zehnjährigen Jubiläum des Tiroler Landesjugendchors.

Die musikalische Leitung für das Großprojekt hat Vito Cristofaro übernommen. Patrizia Jilg hat für „Tirol heute“ eine Probe besucht.

Ein Jahr lang Proben

Die Vorbereitungsarbeiten haben ein Jahr lang gedauert. Zunächst haben die Chöre getrennt geprobt, ehe sie nun gemeinsam musizieren. Aufgeführt wird „Carmina Burana“ am Dienstag um 20.00 Uhr im Festspielhaus in Erl und am Nationalfeiertag um 18.00 Uhr im Congress Innsbruck.