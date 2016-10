Klangerlebnis mit Shankar und Delago

Der Tiroler Musiker Manu Delago gastiert Ende November gemeinsam mit Sitar-Künstlerin Anoushka Shankar in Innsbruck. Der Hang-Virtouse freut sich auf sein erstes Konzert mit einer internationalen Band auf heimischem Boden.

Seit mehreren Jahren musiziert Delago gemeinsam mit Sitar-Virtuosin Anoushka Shanker, Tochter des legendären Sitar-Spielers Ravi Shankar und Halbschwester von Soulsängerin Norah Jones. Delago lebt seit neun Jahren in London, wo er vor mittlerweile sechs Jahren auch Anouskha Shankar kennengelernt hat. Aus gemeinsamen Hang-und-Sitar-Sessions im Wohnzimmer wurde eine produktive musikalische Zusammenarbeit. Bereits auf Shankars vorletztem Album spielte Delago mit und ging mit ihr auf Tour. Die Lieder auf Shankars neuem Album „Land of Gold“ hat Shankar gemeinsam mit Delago geschrieben, Delago ist mittlerweile auch fixes Mitglied von Shankars vierköpfiger Band und spielt neben Hang auch Schlagzeug und Electronics.

Jamie-James Medina

Delago schätzt Shankar als großartige Musikerin, die klassisch-indisch geprägt, aber auch sehr offen für westliche und elektronische Musik ist. „Ich suche bei meinen Projekten immer die Herausforderung. Das indische war relativ neu für mich, ein Sprung ins kalte Wasser. Es war ein sehr interessanter Prozess, man lernt immer noch etwas dazu“, so Delago.

Manu Delago

Konzerthinweis: Anoushka Shankar feat. Manu Delago am 21.11.2016 um 20.00 Uhr im Congress Innsbruck

Ihre aktuelle Tour führte sie u.a. bereits nach London, Dublin, Warschau, Amsterdam, Dubai aber auch in die Alhambra in Granada – eine besondere Herausforderung und ein besonders Ambiente, so Delago. Vergangenen Sonntag waren Shankar, Delago, Sanjeev Shankar (Shehnai – ein indisches Doppelrohrblattinstrument) und Tom Famrer (Kontrabass, Keyboards) im Wiener Konzerthaus zu Gast, am 21. November spielen sie dann im Congress Innsbruck. Delago freut sich sehr darauf, „daheim zu spielen“, ist es doch sein erstes Konzert mit einer internationalen Band in Tirol.

