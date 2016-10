Neueste Entwicklungen bei E-Mobilität

Die größte Fachmesse Westösterreichs für Elektro-Mobilität findet am Donnerstag und Freitag in Innsbruck statt. Bei den E-Motion-Days präsentieren 20 Aussteller die neuesten Entwicklungen in Sachen Elektrofahrzeuge.

In Tirol sind bisher 320 Pkws mit Elektroantrieb angemeldet worden. 150 Ladestationen stehen zur Verfügung. Stefan Pickelmann, der Leiter der Energieberatung der TIWAG, glaubt, dass die Anzahl der Neuanmeldungen rasant ansteigen wird. Grund dafür sei, dass das Netz an Ladestationen dichter werde und vor allem immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen. Sind es derzeit 50 bis 100 E-Fahrzeuge, die in Tirol jährlich angemeldet werden, werden es in Zukunft bis zu 1.000 sein, so Pickelmann.

Hersteller arbeiten auf Hochdruck

Große Automarken treiben die E-Mobilität intensiv voran. Durch den Wettbewerb der Autohersteller geht die Entwicklung vor allem auch in Sache Reichweite zügiger voran. Alle großen deutschen Autohersteller wollen um 2020 eine breite Palette an elektrobetriebenen Fahrzeugen an den Mann bringen.

Daimler will schon im nächsten Jahr zehn Hybrid-Modelle verkaufen, darunter ein Geländewagen mit Brennstoffzelle. Ab 2020 wollen die Stuttgarter jährlich mehr als 10.000 Elektroautos absetzen. VW plant, bis dahin 30 Elektromodelle mit Rechweiten um die 500 Kilometer anzubieten, wie Konzernchef Matthias Müller in einer deutschen Tageszeitung erklärte. Porsche arbeite an einer Batterie, die sich in nur 15 Minuten zu 80 Prozent laden lasse. Bei Audi soll 2018 ein erster batteriegetriebener SUV vom Band laufen.

Viel Information bei Fachmesse

Im Rahmen der E-Motion-Days gibt es für Wissbegierige ein breites Angebot. Informiert wird unter anderem über Batterie- und Speichertechnologien, Ladeinfrastruktur oder wirtschaftliche Aspekte der Elektromobilität von der Anschaffung über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu Förderungen, Versicherungen und Betriebskosten.

Interessierte können zudem eine Vielzahl an Elektrofahrzeugen - E-Autos, E-Scooter, E-Bikes, Funfahrzeuge - testen. Geöffnet ist die Fachmesse in der Olympiahalle Innsbruck Donnerstag und Freutag von 9.00 bis 17.00 Uhr bei freiem Eintritt.

Link: